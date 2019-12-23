В Минобороны РФ отреагировали на гибель иранского генерала Сулеймани

Заслуги иранского генерала Касема Сулеймани, убитого при авиаударе США в Багдаде, в борьбе с террористической организацией ИГИЛ* в Сирии неоспоримы. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что под руководством погибшего было сформировано вооружённое сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ и "Аль-Каида"*, причём это было сделано задолго до того, как появилась международная коалиция, возглавляемая Вашингтоном.

— Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы, — цитирует заявление ТАСС.

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что генерал был грамотным военным руководителем и при жизни обладал не только авторитетом, но и влиянием в Ближневосточном регионе.

Напомним, США убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на инцидент и заявила, что такой шаг США не приведёт ни к чему, кроме роста напряжённости в регионе.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ввёл трёхдневный общенациональный траур после гибели Сулеймани и пообещал отомстить за убийство военачальника. США, в свою очередь, привели армию в полную боеготовность.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.