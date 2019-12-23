США привели армию в полную боеготовность после ликвидации иранского генерала

В США приведены в полную боевую готовность вооружённые силы. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники.

Поводом для этого стали опасения, что Иран ответит США на ликвидацию командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Пентагон ранее подтвердил, что это дело рук США, причём ликвидация была совершена по указанию президента США Дональда Трампа. В Иране уже пригрозили жёстко отомстить Штатам.

Напомним, США решились убить генерала, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США.