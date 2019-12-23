Захарова рассказала, к чему приведёт ракетный удар США по Багдаду

Ракетный удар США по окрестностям Багдада не приведёт ни к чему, кроме роста напряжённости в регионе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также отметила, что после нападения на Посольство США в Ираке Вашингтон интересовала не мировая реакция, а изменение расклада сил в регионе.

— За осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя. Вашингтон в СБ не обращался. Значит, мировая реакция его не интересовала. Интересовало изменение расклада в регионе, — написала она в "Фейсбуке".

Представитель ведомства напомнила, что за последние пять-шесть лет США несколько раз блокировали заявления председателей СБ, осуждающие нападения на посольства других стран.

Ранее сообщалось, что США убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ввёл трёхдневный общенациональный траур после гибели Сулеймани и пообещал отомстить за убийство военачальника.