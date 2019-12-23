Верховный лидер Ирана объявил траур по убитому генералу и пообещал жёсткую месть

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи объявил в стране трёхдневный траур в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани. Как сообщает Reuters, он также пообещал отомстить за убийство военачальника.

— Жестокая месть ждёт тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников, — заявил Хаменеи.

США меж тем привели армию в полную боеготовность после ликвидации иранского генерала. Пентагон ранее подтвердил, что это дело рук США, причём ликвидация была совершена по указанию президента США Дональда Трампа.

Напомним, США решились убить генерала, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США.

Касем Сулеймани занимал пост командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции. Вместе с ним погибло несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "Аль-хашд аш-шааби".