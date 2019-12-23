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#сша#вмиреживотных

Морские львы – воришки угнали и утопили лодку

Но ластоногим за это ничего не будет: у них слишком милые мордочки и мощные клыки.

вчера в 20:48

В заливе Пьюджет на севере США очевидец снял на видео, как морские львы оседлали старую ржавую лодку, но судёнышко не выдержало такого веса и ушло на дно. Видео опубликовал Джошуа Филиппс в Instagram.

Кадры показывают идиллический пейзаж северной оконечности штата Вашингтон и двух морских львов, которые гордо восседают на угнанной лодке со спущенным парусом и следами ржавчины на бортах. Судно заметно кренится на корму из-за почти двухсот килограммов живого веса. Эта запись за два дня собрала больше миллиона просмотров.

Забудьте про лодки, пора ездить на морских львах. Эти ребята так и просятся под седло и на какой-нибудь средневековый рыцарский турнир в море.

townsend_luke

Пользователь Instagram

Автор другого видео запечатлел отчаянные попытки третьего животного забраться на лодку, после чего, вероятно, она и пошла ко дну.

Иногда деструктивное начало в животных берёт верх, и они начинают не только воровать чужое имущество, но и разрушать огромные фигуры из конструктора лего, как кот из Таиланда. Его хозяин целую неделю трудился над героем японского аниме, надеясь закончить до Нового года, но рыжий прохвост внёс свои коррективы.

Алексей Берковиц

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