Морские львы – воришки угнали и утопили лодку

В заливе Пьюджет на севере США очевидец снял на видео, как морские львы оседлали старую ржавую лодку, но судёнышко не выдержало такого веса и ушло на дно. Видео опубликовал Джошуа Филиппс в Instagram.

Кадры показывают идиллический пейзаж северной оконечности штата Вашингтон и двух морских львов, которые гордо восседают на угнанной лодке со спущенным парусом и следами ржавчины на бортах. Судно заметно кренится на корму из-за почти двухсот килограммов живого веса. Эта запись за два дня собрала больше миллиона просмотров.

Забудьте про лодки, пора ездить на морских львах. Эти ребята так и просятся под седло и на какой-нибудь средневековый рыцарский турнир в море. townsend_luke Пользователь Instagram

Автор другого видео запечатлел отчаянные попытки третьего животного забраться на лодку, после чего, вероятно, она и пошла ко дну.

Иногда деструктивное начало в животных берёт верх, и они начинают не только воровать чужое имущество, но и разрушать огромные фигуры из конструктора лего, как кот из Таиланда. Его хозяин целую неделю трудился над героем японского аниме, надеясь закончить до Нового года, но рыжий прохвост внёс свои коррективы.