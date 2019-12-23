Врач-нарколог назвал безопасную дозу алкоголя для взрослых мужчин

Основатель частной наркологической клиники, психотерапевт и психиатр-нарколог доктор Даниил Покровский рассказал о безопасной дозе алкоголя, алкогольной депрессии и способах выхода из этого состояния в интервью для "Вечерней Москвы".

Доктор объясняет, что пить человек может из-за тяжести на душе, оттого, что "не все мечты сбываются". Но алкоголь не даёт антидепрессивный эффект, наоборот. Он обладает выраженной способностью к подавлению общего состояния, тем самым усугубляя "фоновое минорное настроение".

— Алкоголь не является антидепрессантом. Пить для того, чтобы плохое настроение сменилось на хорошее, нелогично. Алкоголь — транквилизатор. Он является успокаивающим препаратом в какой-то мере и, наоборот, депрессантом, особенно после двух-трёх больших порций, — рассказывает Покровский.

Но горячительные напитки могут приободрить тех, кому и так весело, говорит доктор. По его словам, рекомендации института гепатологии в качестве безопасной дозы для взрослого мужчины называют одну-две рюмки крепкого спиртного типа водки или коньяка.

— Хотя я, как нарколог, предостерегаю и напоминаю, что безопасная доза алкоголя, признанная институтом гепатологии, для взрослого мужчины — одна, максимум две рюмки крепкого напитка типа коньяка или водки, — заявил доктор.

Тем, кто печалится или грустит, Покровский рекомендует периодически выполнять умеренные физические упражнения хотя бы в течение 40–50 минут. Помимо того, снять внутреннее напряжение и вернуть силы помогут прогулки на свежем воздухе, встреча с друзьями и отказ от алкогольсодержащей продукции. Также, по его словам, на настроении человека сказывается и малое количество солнечных дней в столице, особенно зимой и осенью. При затяжной депрессии и стойкой зависимости он советует обратиться к специалисту.

Если же ситуация тяжёлая, появились настоящая зависимость и депрессия, вам нужна медицинская помощь. Не тяните, обращайтесь к профессионалам. Д. Г. Покровский Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, психотерапевт, психиатр-нарколог

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