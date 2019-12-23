В Уссурийске стоматолог отказал в приёме ребёнку и сломал пальцы его матери

В Уссурийске детский стоматолог не принял на осмотр трёхлетнего ребёнка и сломал пальцы его матери, когда она начала снимать происходящее на телефон. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24" .

В регистратуре посетительницу отправили в кабинет доктора, но он по каким-то причинам не стал принимать маленького пациента и проигнорировал требование написать письменный отказ. Тогда женщина достала мобильный телефон с включённой видеокамерой и начала снимать всё на видео. После этого мужчина попытался вырвать у неё смартфон. Всё это время ребёнок находился у матери на руках.