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#уссурийск#приморскийкрай#врачи

В Уссурийске стоматолог отказал в приёме ребёнку и сломал пальцы его матери

Трёхлетний малыш перед этим два дня не ел из-за зубной боли и нуждался в консультации специалиста.

вчера в 23:09

В Уссурийске детский стоматолог не принял на осмотр трёхлетнего ребёнка и сломал пальцы его матери, когда она начала снимать происходящее на телефон. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".

В регистратуре посетительницу отправили в кабинет доктора, но он по каким-то причинам не стал принимать маленького пациента и проигнорировал требование написать письменный отказ. Тогда женщина достала мобильный телефон с включённой видеокамерой и начала снимать всё на видео. После этого мужчина попытался вырвать у неё смартфон. Всё это время ребёнок находился у матери на руках.

По предварительной информации, пострадавшая получила сотрясение головного мозга и перелом двух пальцев руки. В региональном Минздраве сообщили, что передали следствию все материалы.

Ранее сообщалось, что на Украине пьяная женщина и её сын в новогоднюю ночь избили фельдшера скорой помощи.

Алексей Берковиц

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