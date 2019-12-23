Жителей Москвы предупредили о морозах до –10

Вместо непривычно тёплой зимней погоды в столицу спешит похолодание до минус десяти градусов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На ближайшие пару дней прогноз остаётся прежним: незначительные колебания температуры от минус одного до плюс одного и незначительные осадки.

Заморозки придут в ночь на понедельник, 6 января. В эти часы столбики термометров опустятся до минус шести, а в следующую ночь покажут уже минус десять градусов. Днём ожидается до минус восьми.

В среду, восьмого января, и четверг возможен небольшой снег. Синоптики также предупреждают о гололедице и облачности.

Ранее синоптики предупреждали, что весь месяц будет сохраняться аномальная погода. Оттепель будет сменяться непродолжительным похолоданием и понижением температуры до минус 5–10 градусов.