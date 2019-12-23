Землетрясение магнитудой 4,0 произошло у берегов Сахалина

У западного побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом свидетельствуют данные местного филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксированы в 7:46 по местному времени (23:46 мск 3 января). Эпицентр находился в Татарском проливе, всего в 45 километрах западнее города Углегорска. Очаг залегал на глубине в 11 километров, сообщает РИА "Новости".

Жители города ощутили подземные толчки. По данным МЧС, разрушений или пострадавших нет, об опасности цунами не сообщалось.

А накануне сразу три землетрясения подряд произошло у Камчатки.