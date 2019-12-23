Украинский журналист назвал Киев второсортной Москвой и неухоженным общежитием

Киев — это неухоженное общежитие и второсортная Москва. К такому выводу для себя пришёл украинский журналист Павел Зубюк. Мнение он изложил в львовском издании Zahid.net.

— Киев не просто идёт вслед за Москвой, он от неё сильно отстаёт. Можно даже сказать точнее: Киев — это такая второсортная, меньшая по размеру Москва, — полагает автор.

Он отмечает, что сейчас модно противопоставлять украинские культурность и приверженность европейским ценностям "дикости и азиатчине" России, но столицы этих двух государств говорят сами за себя.

— Это бессмысленная транспортная политика, деградация транспорта и транспортные заторы. Это тотальная безвкусица в архитектуре. Это ужасная коррупция на всех уровнях, — пишет журналист о Москве при мэре Юрии Лужкове и заявляет, что именно так сейчас выглядит Киев.

Журналист выразил своё мнение по поводу того, что на Украине нет иной альтернативы для столицы, кроме Киева. На этот город возложена дополнительная ответственность. И с экономической, и с культурной, и с исторической, и даже с точки зрения транспортного сообщения Киев — это "самый главный город государства", но он же и "концентрация болячек" страны.

— Настоящие изменения в государстве будут видны прежде всего в Киеве. И сейчас их, очевидно, нет. Павел Зубюк журналист

А экс-президент этой страны Леонид Кравчук ранее рассказал о существовании трёх разных Украин, которые не могут найти единого корня.