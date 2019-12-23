Во Владивостоке задержали "колёсного маньяка", порезавшего шины десятков авто

Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который подозревается в массовом повреждении автомобильных шин на разных улицах в Первомайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото © ГУ МВД РФ по Приморскому краю

— Работая по ориентировке, в районе остановки общественного транспорта "Детский парк" инспекторы патрульно-постовой службы по подозрению в причастности к происшествию задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя, — рассказали в полиции.

Фото © ГУ МВД РФ по Приморскому краю

Подозреваемого доставили в отдел, где он во всём сознался. Мужчина показал нож, которым прокалывал шины.

Напомним, что "колёсный маньяк" по неясным пока причинам проколол шины примерно у 70 автомобилей, причём делал это даже с реанимобилями у станции скорой помощи.