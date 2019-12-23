Очевидец рассказал про падение "небесных ангелов" в нидерландском цирке

Житель Амстердама Деннис стал свидетелем падения двух акробатов в Королевском театре Карре с 10-метровой высоты во время выступления. О том, что ему удалось увидеть, он рассказал в интервью телеканалу AT5.

По его словам, трагедия произошла, когда мужчина "держал девушку одной рукой и ослабил хватку другой". Другому зрителю показалось, что артистка "немного выскальзывала из хватки" партнёра.

— Она упала на спину и оставалась неподвижной. Он всё ещё шевелился, — сообщил очевидец.

Зрители сначала подумали, что это элемент представления. Примерно через две минуты ведущий попросил зрителей покинуть зал. Деннис отмечает, что первым вынесли мужчину, а женщина ещё некоторое время лежала на полу. К театру меж тем приехала травматологическая бригада.

Артисты сорвались одновременно во время выполнения номера под названием Sky Angels. Его особенность в отсутствии страховочной сетки. Видео ниже — пример одного из их выступлений.