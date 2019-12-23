Постпред Ирана в ООН назвал убийство генерала Сулеймани актом войны

Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что власти его страны "не могут закрыть глаза" на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке и Иран "собирается действовать". Эти заявления он сделал в интервью CNN.

Представитель Ирана отвечал на вопросы журналистки обтекаемо и не давал никакой конкретики. Так, например, она уточнила, означает ли желание правительства "воздаяния и мести" начало войны. Тахт-Раванчи сообщил, что "не уполномочен раскрывать детали".

— Как я уже сказал, США уже начали войну против Ирана, убив одного из генералов страны. Его оплакивал весь Иран и некоторые другие регионы. Поэтому мы не можем просто закрыть глаза на то, что произошло прошлой ночью. Месть будет, и она будет страшной. Она свершится по нашему собственному усмотрению, — заявил он.

Также он отметил, что на военные действия можно ответить только военными действиями и что "будущее покажет", где и когда это произойдёт.

Напомним, США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде.