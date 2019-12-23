Врач-диетолог рассказала, как не толстеть

Исключить из диеты быстрые углеводы и трансжиры, гулять на свежем воздухе и нормализовать питьевой режим. О таких методах борьбы с лишним весом в интервью РБК рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, в первую очередь следует ориентироваться на таблицу гликемических индексов и как можно реже употреблять в пищу продукты с индексом от 50 и выше. Отказавшись от того, что слишком сильно и резко повышает значение сахара в крови, можно избавиться от слишком большого живота.

В то же время не стоит полностью отказываться от сладкого, чтобы не лишать себя "радостей жизни", но с печеньем и конфетами надо быть поаккуратнее. В них содержится большое количество трансжиров. Остальную пищу надо приучать себя не жарить, а тушить или варить, и постепенно переходить на овощи.

Не стоит забывать и про минимальные физические нагрузки. Доктор не считает, что надо обязательно налегать на "два дня силовых, два дня кардиотренировок". Человеку достаточно "изо всех сил напрягать мышцы своего тела" и оставаться в таком положении как можно дольше. Движение на свежем воздухе обязательно, говорит Соломатина.

— Это может быть быстрая ходьба, может быть игра в салочки с детьми, прогулки с собакой, — посоветовала она.

Также диетолог сетует на неправильную культуру питания, которую родители неосознанно прививают младшему поколению. Она считает, что, перекармливая ребёнка неправильной пищей, взрослые "ломают ему гормональную систему". В сознательном возрасте такой человек начинает неправильно питаться сам и набирает лишний вес.

— Замедляются обменные процессы, и, даже если он питается правильно и сдержанно, всё равно набирает вес, — отмечает Соломатина и добавляет, что в таких случаях "следует переходить на пожизненное правильное питание".

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