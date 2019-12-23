Самолёт рейса Тюмень — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку в Перми

Самолёт авиакомпании Red Wings, который совершал рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, экстренно сел в Перми. Об этом сообщает "АиФ-Прикамье".

Посадка прошла нормально, никто не пострадал. Правда, пассажирам, а их на борту было 170, в том числе четверо детей, пришлось поволноваться. Самолёту пришлось долго вырабатывать топливо, чтобы снизить посадочный вес.

По данным издания, у авиалайнера во время полёта отказало навигационное оборудование.

Ранее эксперты составили список самых безопасных авиакомпаний мира, и первое место взяла австралийская.