Самолёт рейса Тюмень — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку в Перми

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Самолёт авиакомпании Red Wings, который совершал рейс из Тюмени в Санкт-Петербург, экстренно сел в Перми. Об этом сообщает "АиФ-Прикамье".
Посадка прошла нормально, никто не пострадал. Правда, пассажирам, а их на борту было 170, в том числе четверо детей, пришлось поволноваться. Самолёту пришлось долго вырабатывать топливо, чтобы снизить посадочный вес.
По данным издания, у авиалайнера во время полёта отказало навигационное оборудование.
Ранее эксперты составили список самых безопасных авиакомпаний мира, и первое место взяла австралийская.