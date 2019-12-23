Двое пьяных сибиряков напали на полицейских

В Новосибирске двое дебоширов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на прибывших по вызову о драке полицейских. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Вечером третьего января в полицию поступил звонок о драке в центре города. Прибывшим на место полицейским были не рады двое местных жителей 22 и 26 лет, и представителям правопорядка пришлось сделать предупредительный выстрел из табельного оружия. Отмечается, что пьяные дебоширы "нанесли им телесные повреждения".

Их задержали и доставили в отделение. Там выяснилось, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

А на Урале ранее полицейским пришлось застрелить пьяного мужчину, который избивал жену. Он набросился на блюстителей закона с металлической монтировкой.