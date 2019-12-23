Врач рассказал, как избавиться от депрессии зимой

Справиться со стрессом и предотвратить депрессию зимой помогут регулярные пробежки по парку. Об этом рассказал заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного Департамента здравоохранения Игорь Иусов.

— Самый простой способ — пробежки по парку. Например, в солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение, — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".

Эксперт отметил, что во время таких тренировок человек дышит свежим воздухом и возвращается домой с приподнятым настроением и хорошим самочувствием.

Помимо прочего, такие пробежки закаливают организм и уменьшают вероятность появления простудных заболеваний. Рассказывая о зимних видах спорта, он посоветовал пробежку на лыжах, так как она "улучшает не только физическую форму, но и закаляет характер". В качестве альтернативы он также предложил фигурное катание, так как оно помогает укрепить мышцы бёдер.

При этом врач заметил, что нагрузки хороши в меру. Чрезмерное напряжение может привести к росту кортизола, что в сочетании с дефицитом витамина D может спровоцировать чувство усталости и подавленности.

Ранее психолог рассказал, что переедание может мешать формированию позитивных эмоций и, как следствие, выработке гормона радости.