Пригожин вступился за "голубые огоньки": Это адский труд

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что считает несправедливой критику новогодних "голубых огоньков". Общаясь с изданием "URA.RU", он заявил, что зрители недооценивают труд артистов.

По его словам, съёмки часто проходят на улице и в холодных павильонах. Из-за этого многие звёзды заболевают. Продюсер рассказал, что все артисты, независимо от опыта, одинаково сильно волнуются перед съёмками.

Пригожин также осудил недовольных тем, что в новогодних шоу из года в год появляются одни и те же лица. Он считает, что достойной замены многим великим артистам до сих пор нет.

— Радуйтесь, что у вас есть Пугачёва, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет. Необходимо наслаждаться их музыкой и творчеством, пока есть возможность, потому что по-настоящему великих артистов — единицы. И многим из них нет действительно достойной смены, — заявил он.

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