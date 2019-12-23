Москвичка вяжет милых мышек, чтобы спасти сына от рака

Врачи обнаружили у трёхлетнего Антона четвёртую стадию онкологического заболевания. Спасти мальчика может только особая иммунотерапия в Германии. Чтобы собрать деньги, мама мальчика Алёна Зеленкова решила вязать и продавать маленьких мышек. Лайф пообщался с семьёй мальчика и узнал, сколько уже удалось собрать.

Фото предоставлено Лайфу

Алёна рассказала, что болезнь сына застала всю семью врасплох. Всё началось с внезапной боли в животе. Приехавшая бригада скорой помощи заверила женщину, что у мальчика колики. Мама усомнилась и поехала с Антоном в больницу — УЗИ обнаружило онкологию. Спустя четыре месяца болезненного лечения удалось победить 80% метастазов.

Фото предоставлено Лайфу

— После первой химиотерапии у Антона выпали волосы. Он очень переживал, потому что любил их — они у него были такие белые, пушистые, — вспоминает Алёна.

По её словам, окончательным этапом лечения должна стать иммунотерапия, которая обойдётся семье в 320 тысяч евро (около 23 миллионов рублей). Не желая сдаваться, мама мальчика начала вязать на продажу маленьких мышек, чтобы собрать необходимую сумму.

— Помню свои первые восемь мышек. Положила и думаю: кто же их купит? Ну кому нужны эти маленькие серые мышки с косыми ушами? Я расстроилась, но подумала, что надо попробовать. Этих мышек забрали в первый же день. Я не могла слёз сдержать, — рассказала она.

Маленький Антон собирает ёлку с мамой

К настоящему моменту удалось собрать уже 14,5 миллиона. История Антона не оставила равнодушными представителей немецкого фонда "Киндер", и они ответили на просьбу о помощи.

— На текущий момент собрано 14,5 из 22,7 миллиона с чем-то. Немецкий фонд "Киндер" (Ein Herz fur Kinder, немецкий благотворительный фонд. — Прим. Лайфа) нас принял, они нам 20 тысяч евро по приезде в клинику дадут, — рассказала мама мальчика.

Она добавила, что заказы на мышек продолжают поступать и своё занятие она не бросает. Алёна призналась, что в новогоднюю ночь её главным желанием было спасение сына.

Ранее Лайф пообщался с семьёй малышки из детдома, которая стала моделью и решила отдавать заработанное сиротам.