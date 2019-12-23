В Смоленске вылетевший на тротуар автобус убил пешехода

В Смоленске автобус вылетел на тротуар, в результате чего один пешеход погиб на месте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. ДТП произошло вечером в пятницу, 3 января.

— По предварительной информации, водитель ПАЗа не справился с управлением, пересёк тротуар, совершил наезд на пешехода 1957 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия, — цитирует агентство слова представителя пресс-службы ведомства.

В результате аварии также получил повреждения припаркованный рядом автомобиль KIA. Водитель автобуса прошёл медицинское освидетельствование, согласно результатам которого в момент ДТП он был трезв.

Ранее в подмосковном городе Красногорске в результате аварии с участием двух автобусов пострадало семь человек, один из которых — 12-летний ребёнок.