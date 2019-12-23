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#взносы#россия#вмире#wada

WADA озвучило размер взноса России на 2020 год

сегодня в 10:37

Фото: © Getty Images

В 2020 году сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства составит более миллиона долларов. Об этом сообщается в тексте документа, опубликованного на сайте организации.

Как уточняется, от России в этом году ждут взноса в размере одного миллиона 15 тысяч 977 долларов. Столько же заплатят Великобритания, Италия, Франция и Германия.

Напомним, исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Таким образом, Россия может лишиться права выступать на олимпиадах и ЧМ в течение четырёх лет. На ближайших ОИ российские спортсмены могут выступить под нейтральным флагом и без гимна. В России неоднократно заявляли о неприемлемости такого решения WADA и о его противоречии Олимпийской хартии. Лайф писал, что ранее РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями против российского спорта.

София Алабина

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