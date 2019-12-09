WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и ЧМ четыре года

Помимо прочего, руководство WADA признало Российское антидопинговое агентство не соответствующим антидопинговому кодексу.

Россия не сможет принимать участие в крупных международных турнирах, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира, на протяжении следующих четырёх лет. Такое решение принял исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

— Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно, — цитирует заявление пресс-службы ТАСС.

Из решения следует, что на протяжении четырёх следующих лет страна не сможет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а спортсмены — не смогут выступать под её флагом. На ближайших Олимпиадах российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом и без гимна. Кроме того, российским госслужащим, а также руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ отныне запрещается посещать международные спортивные мероприятия.

Помимо прочего, руководство WADA признало Российское антидопинговое агентство не соответствующим антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в соревнованиях на ближайшие четыре года. Тем самым РФ может пропустить две ближайшие Олимпиады. В Международном олимпийском комитете подчеркнули, что поддержат самые жёсткие санкции в отношении России.