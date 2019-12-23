Родственники Михаила Хачатуряна потребовали миллион рублей от его жены за клевету

Родственники Михаила Хачатуряна, которого убили собственные дочери, собираются взыскать один миллион рублей с его жены в качестве моральной компенсации за клевету, сообщает телеканал "360".

По его данным, жена Михаила Аурелия Дундук ранее обвинила его в изнасиловании, которое якобы произошло в 1996 году. После этого у пары родился старший сын Сергей. Однако мать погибшего считает, что изнасилование жены по определению невозможно, поэтому обвинила невестку в клевете.

Позже к обвинениям подключились и другие родственники, рассказав о том, что Аурелия якобы была неверна супругу. После смерти Михаила они сделали ДНК-тест, по результатам которого выяснилось, что мужчина не являлся биологическим отцом Сергея.

— Мы решили сделать ДНК и убедились в том, что мой брат не биологический отец Сергея. Тем самым подтвердилось, что она (Аурелия) на всю страну специально решила обмануть всех, чтобы обвинить его в дальнейших действиях, — рассказала сестра Михаила Наира Хачатурян.

По её словам, клевета Аурелии "усилила моральные страдания" семьи после гибели Михаила Хачатуряна, из-за чего родственники приняли решение через суд взыскать с неё компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Ранее Лайф сообщал, что со всех сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сняли электронные браслеты. Все остальные запреты — на пользование Интернетом, телефоном, общение с прессой, друг с другом и другие — сохраняются.