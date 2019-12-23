МЧС предупреждает москвичей о снеге, сильном ветре и гололёде

Жителей и гостей Москвы предупредили об ухудшении погоды до воскресенья, 5 января. В столице ожидается мокрый снег, гололёд и сильный ветер.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта волнами с 14 часов до конца суток 4 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление ветра до 15 м/с, — говорится в сообщении ГУ МЧС по столице.

Пешеходам спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам рекомендуют снизить скорость на дорогах, избегать резких манёвров и не парковаться под деревьями.

На днях москвичей ждёт ещё одно погодное испытание: вместо непривычно тёплой зимней погоды в столицу спешит похолодание до минус десяти градусов.