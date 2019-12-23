Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию после убийства США иранского генерала

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке в связи с убийством генерала КСИР Сулеймани в Ираке. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

— Министры обсудили ситуацию, сложившуюся в результате убийства американскими военными в Багдаде третьего января командующего силами специального назначения Корпуса стражей Исламской революции Ирана Сулеймани, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что НАТО приостановило работу своей тренировочной миссии в Ираке из-за нестабильной ситуации в регионе в связи с недавними авиаударами.