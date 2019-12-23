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#ирак#авиаудары

НАТО приостановило тренировочную миссию в Ираке

Решение было принято в связи с нестабильной обстановкой в стране после недавних авиаударов США.

04 января, 12:29
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Фото © Flickr / Utenriksdepartementet UD

НАТО приостановило небоевую миссию в Ираке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса.

Речь идёт о тренировочной миссии по подготовке кадров для местной армии, которая начала работу в столице Ирака в октябре 2018 года. Миссия насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнёров. По данным агентства, решение о прекращении работы связано с нестабильной ситуацией в стране после недавних авиаударов США.

Напомним, прошлой ночью США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде.

Этой ночью СМИ сообщили о втором авиаударе в окрестностях Багдада. По некоторым данным, его целью стал конвой медиков Сил народной мобилизации. Однако позже представители иракской армии заявили, что нового авиаудара не было.

Роман Имполитов

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