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#ирак#сша

Ополченцы заявили, что новыми жертвами авиаудара в Ираке стали медики

По последним данным, шесть человек погибло, ещё трое получили серьёзные ранения.

сегодня в 00:24
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Фото © twitter/sayed_charafdin

Жертвами очередного авиаудара в пригороде Багдада стали не лидеры шиитского ополчения, как сообщают в социальных сетях, а медики. Об этом заявили в коалиции ополченцев "Силы народной мобилизации", передаёт Reuters.

Первичные данные подтверждают, что целью удара стал конвой медиков "Сил народной мобилизации" у стадиона "Таджи" в Багдаде, — говорится в заявлении коалиции.

Источник агентства в армии Ирака подтвердил, что погибло шесть человек, трое получили серьёзные ранения.

Напомним, прошлой ночью США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это заслуживает осуждения. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала.

Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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