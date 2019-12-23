Лавров — об убийстве США иранского генерала: Заслуживает осуждения

В ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани нарушает нормы международного права и заслуживает осуждения.

— Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства — члена ООН по устранению официальных лиц другого государства — члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения, — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

По мнению Лаврова, такие действия США "чреваты тяжёлыми последствиями для регионального мира и стабильности" и ведут к эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Он призвал Вашингтон отказаться от "незаконных силовых методов достижения своих целей" на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров.

Напомним, США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде.

Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала, а представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что такой шаг США не приведёт ни к чему, кроме роста напряжённости в регионе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что погибший иранский генерал был виновен в гибели миллионов людей и его "нужно было устранить много лет назад".