Лавров обсудил с Помпео убийство иранского генерала Сулеймани

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили операцию Соединённых Штатов в пригороде Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента.

— Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента США Дональда Трампа принять решительные оборонительные меры для защиты персонала США за рубежом, убив Касема Сулеймани в ответ на надвигающуюся угрозу жизни американцев, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в релизе отмечается, что в ходе разговора госсекретарь дал понять, что Вашингтон "по-прежнему привержен деэскалации".

При этом ранее Помпео провёл по данному вопросу телефонные переговоры с руководителем МИД Германии Хайко Маасом и главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Напомним, США убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США.

Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала, а представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что такой шаг США не приведёт ни к чему, кроме роста напряжённости в регионе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что погибший иранский генерал был виновен в гибели миллионов людей и его "нужно было устранить много лет назад".