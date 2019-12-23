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#сергейлавров#майкпомпео#ирак#убийства#генералы

Лавров обсудил с Помпео убийство иранского генерала Сулеймани

Ранее госсекретарь США поговорил на эту тему с руководителями МИД Великобритании и Германии.

вчера в 17:36
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Фото © EPA / ERIK S. LESSER / ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили операцию Соединённых Штатов в пригороде Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента.

Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента США Дональда Трампа принять решительные оборонительные меры для защиты персонала США за рубежом, убив Касема Сулеймани в ответ на надвигающуюся угрозу жизни американцев, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в релизе отмечается, что в ходе разговора госсекретарь дал понять, что Вашингтон "по-прежнему привержен деэскалации".

При этом ранее Помпео провёл по данному вопросу телефонные переговоры с руководителем МИД Германии Хайко Маасом и главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Напомним, США убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США.

Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала, а представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что такой шаг США не приведёт ни к чему, кроме роста напряжённости в регионе.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что погибший иранский генерал был виновен в гибели миллионов людей и его "нужно было устранить много лет назад".

Анна Сокова

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