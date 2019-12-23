Медведчук предрёк Украине дефолт в 2020 году

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что экономическая обстановка на Украине может привести к дефолту в 2020 году. Такое заявление появилось сегодня на сайте партии.

— Основной экономический результат 2019 года — дальнейшее углубление системного кризиса украинской экономики, больше всего проявившегося в промышленном производстве и финансово-кредитной сфере. И катализатором кризисных процессов в экономике является неадекватность правительства, — заявил политик.

Он отметил, что за последние три года промышленное производство в стране достигло минимума. По его словам, сохранение такой ситуации приведёт к дефолту уже в текущем году. Единственным путём решения проблемы Медведчук назвал сотрудничество с Международным валютным фондом. Также он посоветовал пересмотреть кадровую политику государства и сменить руководство всех экономических и финансовых ведомств Украины.

Ранее Лайф сообщал о том, что в начале года транзит российского газа через Украину уменьшился более чем в пять раз.