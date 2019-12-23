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#путин#дональдтрамп#сша

Эксперт увидел лукавство в словах Трампа о "пропущенном звонке от Путина"

сегодня в 17:16
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Фото: © Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, AP Photo/ Evan Vucci

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко увидел лукавство в словах Дональда Трампа о том, что он якобы пропустил телефонный звонок от российского лидера Владимира Путина. По словам Шевченко, такую ситуацию невозможно представить.

От Трампа можно ждать чего угодно, любой фейк. Что значит "пропустил звонок"? Если Трамп не хотел разговаривать с Путиным и начинает юлить, чтобы оправдаться, —это другой вопрос. Решение отвечать на звонок или нет, принимает президент, — заявил эксперт в эфире НСН.

По его словам, в конце ХХ века у руководства СССР и США был прямой телефон, звонок по нему поступал помощникам главы Белого дома, а те вне всякой очереди докладывали об этом президенту США.

Если у них там бардак — тогда другое дело, — и они не смогли разобраться, кто звонит, — сыронизировал Шевченко.

Напомним, ранее журналист и писатель Питер Берген рассказал о случае, якобы произошедшем в Белом доме в 2017 году. По его словам, тогда президент США Дональд Трамп разозлился на главу разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и работников Белого дома, когда узнал, что ему не сообщили о звонке президента РФ Владимира Путина.

Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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