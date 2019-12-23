Эксперт увидел лукавство в словах Трампа о "пропущенном звонке от Путина"

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко увидел лукавство в словах Дональда Трампа о том, что он якобы пропустил телефонный звонок от российского лидера Владимира Путина. По словам Шевченко, такую ситуацию невозможно представить.

— От Трампа можно ждать чего угодно, любой фейк. Что значит "пропустил звонок"? Если Трамп не хотел разговаривать с Путиным и начинает юлить, чтобы оправдаться, —это другой вопрос. Решение отвечать на звонок или нет, принимает президент, — заявил эксперт в эфире НСН.

По его словам, в конце ХХ века у руководства СССР и США был прямой телефон, звонок по нему поступал помощникам главы Белого дома, а те вне всякой очереди докладывали об этом президенту США.

— Если у них там бардак — тогда другое дело, — и они не смогли разобраться, кто звонит, — сыронизировал Шевченко.

Напомним, ранее журналист и писатель Питер Берген рассказал о случае, якобы произошедшем в Белом доме в 2017 году. По его словам, тогда президент США Дональд Трамп разозлился на главу разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и работников Белого дома, когда узнал, что ему не сообщили о звонке президента РФ Владимира Путина.