Сборная России вышла в финал молодёжного ЧМ по хоккею

Молодёжная сборная России по хоккею победила команду Швеции со счётом 5:4 и вышла в финал чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея.

🚨😊U20: ребят, вы только что посмотрели, как после броска Вани Морозова молодежная сборная России вышла в финал МЧМ-2020. Как настроение? #SWERUS #снамироссия — Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2020

В ворота сборной Швеции забили Иван Морозов, Александр Хованов, Егор Соколов и победную шайбу на четвёртой минуте овертайма забросил также Иван Морозов.

From OVERTIME to the GOLD MEDAL GAME! @russiahockey picks up the win over @trekronorse and will go for GOLD tomorrow! #WorldJuniors pic.twitter.com/xQYTmcFLEZ — IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2020

Соперник россиян определится тоже сегодня — во втором полуфинале сыграют сборные Канады и Финляндии. Начало матча — в 21:00 мск.

Финал назначен на пятое января. В этот же день определится и обладатель бронзы.