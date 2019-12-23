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#зимнийспорт#хоккей#молодежка

Сборная России вышла в финал молодёжного ЧМ по хоккею

Молодёжка уже в 14-й раз сыграет в финале чемпионата мира. До этого россияне четырежды становились победителями и девять раз завоёвывали серебро.

сегодня в 16:45
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Фото © ТАСС / Petr David Josek

Молодёжная сборная России по хоккею победила команду Швеции со счётом 5:4 и вышла в финал чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея.

В ворота сборной Швеции забили Иван Морозов, Александр Хованов, Егор Соколов и победную шайбу на четвёртой минуте овертайма забросил также Иван Морозов.

Соперник россиян определится тоже сегодня — во втором полуфинале сыграют сборные Канады и Финляндии. Начало матча — в 21:00 мск.

Финал назначен на пятое января. В этот же день определится и обладатель бронзы.

София Алабина

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