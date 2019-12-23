Лайф публикует видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек

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В распоряжении Лайфа появились первые кадры с места смертельного ДТП в Тюменской области, в результате которого погибла семья из пяти человек.

На кадрах видно, как спасатели специальным гидравлическим инструментом пытаются разжать конструкцию автомобиля. Также видно повреждённый топливный бак тягача, в который врезалась "Лада" после того, как грузовик вылетел на встречную полосу.

Авария произошла на 104-м километре автодороги Курган — Тюмень. Двое мальчиков и их отец погибли на месте. Позже в больнице скончалась мама и ещё один мальчик 2016 года рождения. Лайф публиковал фотографии с места ДТП.