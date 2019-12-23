Житель Приморья открыл огонь из окна квартиры и ранил двоих детей

Житель посёлка Заводской в Приморье третьего января открыл огонь из окна квартиры и ранил двух детей. Об этом рассказала старший помощник руководителя регионального управления СКР Аврора Римская.

— От хулиганских действий неизвестного гражданина пострадали два ребёнка десяти и 15 лет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка, — приводит её слова РИА "Новости".

По данным Prima Media, в результате стрельбы пострадали мальчик и девочка.

Ранее сообщалось, что пьяный сибиряк в новогоднюю ночь тоже решил пострелять и ранил соседского ребёнка.