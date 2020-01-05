Российским туристам посоветовали избегать мест скопления людей в Кении

Посольство России в Кении посоветовало соотечественникам избегать мест скопления людей на фоне недавней атаки боевиков радикальной группировки "Аш-шабаб" на американскую военную базу в округе Ламу.

— В связи с сообщениями о нападении экстремистов на военный объект в округе Ламу посольство призывает всех российских граждан в Кении проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, — отметили в заявлении диппредставительства.

Россиянам также посоветовали обращаться в посольство в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что члены радикальной группировки "Аш-шабаб", имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-каида"*, напали на военно-морскую базу США ранним утром. Информации о погибших и пострадавших по-прежнему нет.