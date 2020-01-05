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Регион
Опубликовано 5 января 2020, 13:15

Российским туристам посоветовали избегать мест скопления людей в Кении

Фото © Flickr/Deborah

Фото © Flickr/Deborah

Посольство России в Кении посоветовало соотечественникам избегать мест скопления людей на фоне недавней атаки боевиков радикальной группировки "Аш-шабаб" на американскую военную базу в округе Ламу.

— В связи с сообщениями о нападении экстремистов на военный объект в округе Ламу посольство призывает всех российских граждан в Кении проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, — отметили в заявлении диппредставительства.

Россиянам также посоветовали обращаться в посольство в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее стало известно, что члены радикальной группировки "Аш-шабаб", имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-каида"*, напали на военно-морскую базу США ранним утром. Информации о погибших и пострадавших по-прежнему нет.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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София Алабина
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