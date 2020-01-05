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Регион
Опубликовано 5 января 2020, 22:19

Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию

Фото © ТАСС / AP Photo / Burhan Ozbilici

Фото © ТАСС / AP Photo / Burhan Ozbilici

Турецкий лидер не стал уточнять, находится ли уже воинский контингент его страны в Северной Африке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в воскресенье о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию.

В задачи наших военных входят координационные действия. Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства в Ливии, — сказал турецкий лидер в эфире телеканала CNN Turk.

Напомним, в Ливии продолжается гражданская война, Правительство национального согласия (ПНС) Ливии удерживает город Триполи, на который наступают войска Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Халифа Хафтара. ПНС запросило у Турции военную поддержку. В свою очередь Халиф Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию. Он призвал граждан страны выйти на борьбу с внешним врагом.

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Алексей Гладких
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