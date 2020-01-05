Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию

Турецкий лидер не стал уточнять, находится ли уже воинский контингент его страны в Северной Африке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в воскресенье о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию.

— В задачи наших военных входят координационные действия. Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства в Ливии, — сказал турецкий лидер в эфире телеканала CNN Turk.