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Опубликовано 6 января 2020, 18:49

Хорватия лишилась "самого сексуального президента". Выборы выиграл оппозиционер

Фото © ТАСС / EPA / JULIEN DE ROSA

Фото © ТАСС / EPA / JULIEN DE ROSA

Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов, набрав на 5% голосов больше, чем его соперница.

Колинда Грабар-Китарович проиграла президентские выборы в Хорватии, сообщает издание Eadaily.com. С отрывом в 5,4% победу одержал кандидат от оппозиции бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович.

По результатам подсчёта голосов Грабар-Китанович, которую называют самым сексуальным президентом мира, набрала 47,3% голосов, в то время как её соперник Миланович набрал 52,7%. Нынешний лидер Хорватии участвовала в выборах от партии "Хорватское демократическое содружество".

В президентских выборах в Хорватии участвовали 11 кандидатов, ни один из которых в первом туре не набрал 50% голосов. В итоге во второй тур прошли лишь действующий президент Колинда Грабар-Китарович и оппозиционер Зоран Миланович с 26,7% и 29,5% голосов соответственно.

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Роман Имполитов
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