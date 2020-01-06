Хорватия лишилась "самого сексуального президента". Выборы выиграл оппозиционер

Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов, набрав на 5% голосов больше, чем его соперница.

Колинда Грабар-Китарович проиграла президентские выборы в Хорватии, сообщает издание Eadaily.com. С отрывом в 5,4% победу одержал кандидат от оппозиции бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович.

По результатам подсчёта голосов Грабар-Китанович, которую называют самым сексуальным президентом мира, набрала 47,3% голосов, в то время как её соперник Миланович набрал 52,7%. Нынешний лидер Хорватии участвовала в выборах от партии "Хорватское демократическое содружество".