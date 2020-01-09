В Госдуму внесён проект закона о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

Правительство предлагает ввести штрафы до полутора миллионов рублей за наркопропаганду в Интернете. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму 9 января.

Согласно документу, размещённому на сайте российского парламента, пропаганда запрещённых веществ в режиме онлайн для обычных граждан будет караться штрафом от 5 до 30 тысяч рублей, а для должностных лиц сумма вырастет до 100 тысяч рублей.

Для юридических лиц законопроект предусматривает взыскание от одного до полутора миллионов рублей. Им также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, документ ужесточает ответственность за подобное правонарушение в отношении как иностранцев, так и лиц без гражданства. За пропаганду наркотиков в Интернете они могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей, либо быть выдворены за пределы страны, либо получить административный арест на срок до 15 суток.

— Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность противодействия пропаганде и рекламе наркотиков в сети Интернет, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.