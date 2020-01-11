Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Ливии
В ходе телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии на основе российско-турецких договорённостей. Обе страны нацелены на продвижение политического урегулирования ливийского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер также уведомил Эрдогана о результатах переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и рядом других лидеров государств.
Они также договорились поддерживать контакт по части ливийского урегулирования. Главы государств условились способствовать результативному проведению в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию.
Напомним, в Ливии продолжается гражданская война. Правительство национального согласия (ПНС) страны удерживает город Триполи, на который наступают войска Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара. ПНС в свою очередь запросило у Турции военную поддержку. А Халифа Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию, призвав граждан страны выйти на борьбу с внешним врагом.
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