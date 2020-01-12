В армии Хафтара сообщили о прекращении огня в западном регионе страны

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара согласна пойти на перемирие с войсками Правительства национального согласия (ПНС) с полуночи 12 января по местному времени (01:00 мск). Об этом официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари заявил газете Al-Wasat.

— Ливийская армия объявляет о прекращении огня в западном регионе с 00:01 12 января, — заявил аль-Мисмари.

Он также уточнил, что перемирие будет введено лишь при условии, что его будет соблюдать вторая сторона конфликта.