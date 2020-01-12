В армии Хафтара сообщили о прекращении огня в западном регионе страны
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара согласна пойти на перемирие с войсками Правительства национального согласия (ПНС) с полуночи 12 января по местному времени (01:00 мск). Об этом официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари заявил газете Al-Wasat.
— Ливийская армия объявляет о прекращении огня в западном регионе с 00:01 12 января, — заявил аль-Мисмари.
Он также уточнил, что перемирие будет введено лишь при условии, что его будет соблюдать вторая сторона конфликта.
Напомним, в Ливии идёт гражданская война. ПНС удерживает город Триполи, на который наступают войска ЛНА под руководством Халифы Хафтара. ПНС запросило у Турции военную поддержку, а Халифа Хафтар объявил в Ливии всеобщую мобилизацию, призвав граждан страны выйти на борьбу с внешним врагом.
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