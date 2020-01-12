Путин и Макрон провели телефонные переговоры
Владимир Путин, Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / Никольский Алексей, Метцель Михаил
Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.
— Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договорённостей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчёркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня. Подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса, — говорится в сообщении.
Путин и Макрон отметили важность проявления сдержанности по ситуации вокруг Ирана. Также лидеры России и Франции обсудили конфликты на Украине и в Сирии.
Напомним, накануне Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии на основе российско-турецких договорённостей.