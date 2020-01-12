Путин и Макрон провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договорённостей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчёркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня. Подтверждена готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса, — говорится в сообщении.

Путин и Макрон отметили важность проявления сдержанности по ситуации вокруг Ирана. Также лидеры России и Франции обсудили конфликты на Украине и в Сирии.