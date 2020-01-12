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Регион
Опубликовано 12 января 2020, 18:54

Путин и Конте обсудили ситуацию в Ливии

Фото © Aris Oikonomou, Pool Photo via AP, Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Фото © Aris Oikonomou, Pool Photo via AP, Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Проведён обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии. Лидеры обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Конте отметил важность российско-турецких договорённостей, которых удалось достичь 8 января.

Напомним, также сегодня Владимир Путин провёл телефонные переговоры с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуации в Ливии, на Украине и в Сирии.

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Анастасия Иванова
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