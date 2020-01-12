Путин и Конте обсудили ситуацию в Ливии
Фото © Aris Oikonomou, Pool Photo via AP, Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщается на сайте Кремля.
— Проведён обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии. Лидеры обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса, — говорится в сообщении.
Уточняется, что Конте отметил важность российско-турецких договорённостей, которых удалось достичь 8 января.
Напомним, также сегодня Владимир Путин провёл телефонные переговоры с коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуации в Ливии, на Украине и в Сирии.