Путин и Конте обсудили ситуацию в Ливии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Проведён обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии. Лидеры обсудили предпринимаемые усилия по урегулированию ливийского кризиса, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Конте отметил важность российско-турецких договорённостей, которых удалось достичь 8 января.