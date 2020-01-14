Эпидемия россиянам пока не грозит, но о правилах профилактики забывать не стоит.

На территории России с начала января продолжает регистрироваться низкий уровень заболеваемости гриппом и респираторными вирусными инфекциями. 50% россиян привито от гриппа. Об этом на своём официальном сайте сообщил Роспотребнадзор.

Незначительное увеличение заболеваемости гриппом отмечается в Алтайском и Приморском краях, а также в Астраханской области. В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в странах Северного полушария продолжает возрастать активность вирусов гриппа. Так, в ряде стран европейского региона уже зарегистрировано начало эпидемии.

За счёт средств федерального бюджета при подготовке к эпидемическому сезону против гриппа привито более 17,9 миллиона детей и 46,3 миллиона взрослых, указано в сообщении. За счёт других источников финансирования привито более девяти миллионов человек, в том числе за счёт работодателей — более пяти миллионов человек.

Таким образом, в целом в стране привито более 73,95 миллиона россиян, что составляет половину от общего народонаселения.