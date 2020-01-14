По оценкам Роспотребнадзора, от гриппа привито более 73,95 миллиона россиян — это более половины населения.

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от вируса гриппа людям, у которых есть противопоказания для вакцинации. Среди основных способов уберечься от опасной инфекции специалисты называют ведение здорового образа жизни. Это, уверяют они, поможет сохранить и укрепить здоровье и повысит устойчивость организма к заболеваниям.

ЗОЖ — это оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание и физическая активность. Немаловажными компонентами, считают эксперты, являются умение контролировать свои эмоции и отказ от вредных привычек, равно как и соблюдение правил личной гигиены.

При признаках заболевания Роспотребнадзор рекомендует остаться дома. Это снизит риск развития осложнений, а также возможность распространения инфекции. Среди всех острых респираторных инфекций (ОРВИ) только грипп влечёт за собой серьёзные осложнения. Они не только нарушают работу нашего организма, но и опасны для жизни, отметили в ведомстве.