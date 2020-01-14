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Регион
Опубликовано 14 января 2020, 15:26

"Если парочка из вас умрёт, у нас народу много". Слуцкий уже загонял игроков "Рубина"

Футболисты казанского клуба пожаловались на слишком интенсивное первое занятие.

Леонид Слуцкий провёл первую тренировку на посту главного тренера казанского "Рубина". И для футболистов нагрузки после выхода из отпуска оказались слишком серьёзными. Услышавший жалобы тренер ответил, как всегда, шуткой.

Молодцы, хорошая первая тренировка. Кто-то спрашивал: "Я не умру?", я слышал на той половине поля... Если даже парочка умрёт, у нас народу много, — сказал Слуцкий.

При этом доля правды в шутке Слуцкого высока: "Рубин" серьёзно закупился во время трансферного окна, и, если кто-то из новичков не будет соответствовать требованиям тренера, он явно не будет с ним церемониться. Например, после ухода россиянина из голландского "Витесса" один из футболистов клуба начал жаловаться, что Слуцкий не давал ему играть. Тренер ответил жёстко.

Он год потерял из-за собственной лени, алчности и непрофессионализма. К тому же у него долгое время было 22 процента жировой массы при максимальной норме в 14. Он был выведен из состава из-за неготовности и непрофессионализма, — разнёс экс-подопечного Слуцкий.

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Дмитрий Садылко
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