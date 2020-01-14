"Если парочка из вас умрёт, у нас народу много". Слуцкий уже загонял игроков "Рубина"

Футболисты казанского клуба пожаловались на слишком интенсивное первое занятие.

Леонид Слуцкий провёл первую тренировку на посту главного тренера казанского "Рубина". И для футболистов нагрузки после выхода из отпуска оказались слишком серьёзными. Услышавший жалобы тренер ответил, как всегда, шуткой.

— Молодцы, хорошая первая тренировка. Кто-то спрашивал: "Я не умру?", я слышал на той половине поля... Если даже парочка умрёт, у нас народу много, — сказал Слуцкий.

Слуцкий после первой тренировки в «Рубине»: «Если даже парочка из вас умрет, у нас народу много» 🔥 pic.twitter.com/Lcl51Mqt3k — Vladislav Zimagulov (@vlad_zima) January 14, 2020

При этом доля правды в шутке Слуцкого высока: "Рубин" серьёзно закупился во время трансферного окна, и, если кто-то из новичков не будет соответствовать требованиям тренера, он явно не будет с ним церемониться. Например, после ухода россиянина из голландского "Витесса" один из футболистов клуба начал жаловаться, что Слуцкий не давал ему играть. Тренер ответил жёстко.