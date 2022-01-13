Заговор кремлёвских врачей: Какие тайны скрывали убийцы в халатах Оглавление Врачебный спор Главный неудачник Сталин приглашает поговорить Товарищ Берия вышел из доверия Сталин готовил депортацию Случайность "Дело врачей", ставшее последним значительным политическим процессом при Сталине, пытались объяснить атакой на Берию и даже попыткой вынудить западных лидеров к переговорам. 46728 46728 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

В середине января 1953 года в СССР было официально объявлено о раскрытии группы врачей-вредителей, которые по заданию американской разведки неправильно лечили советских лидеров, доводя их до смерти. Это заявление имело серьёзный международный резонанс и грозило самыми непредсказуемыми политическими последствиями. Однако из-за смерти Сталина "дело врачей" так и не было завершено. И исследователям остаётся лишь строить гипотезы, какие цели преследовал покойный генсек, давший ему ход.

Врачебный спор

В конце августа 1948 года у Андрея Жданова, одного из самых близких соратников Сталина, разболелось сердце. Приехавшие к нему врачи Лечсанупра, занимавшегося лечением кремлёвских больных, не сошлись в вопросе диагноза. Заведующая отделом диагностики Лидия Тимашук настаивала на том, что у Жданова случился инфаркт, а начальник Лечсанупра Пётр Егоров считал, что клинические признаки инфаркта отсутствуют, а проблемы с сердцем объясняются давней гипертонической болезнью. Остальные врачи Лечсанупра поддержали Егорова.

Тимашук написала письмо в Главное управление охраны МГБ, которое стояло над Лечсанупром, но там в медицинских вопросах не разбирались и переслали его обратно в ведомство. В итоге Жданов умер спустя несколько дней — и про эту историю забыли.

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Спустя два года это письмо нашёл в архиве старший следователь по особо важным делам Михаил Рюмин, который показал его шефу МГБ Виктору Абакумову, предположив, что речь может идти о законспирированной группе врачей-убийц в кремлёвской больнице. В качестве первой ласточки арестовали консультанта Лечсанупра Якова Этингера. На его арест не требовалось личной санкции Сталина. Этингера допрашивал лично Абакумов, который пытался узнать у него, действительно ли сталинский фаворит Александр Щербаков умер от инфаркта в 1945 году или умереть ему помогли врачи. Но после нескольких месяцев допросов Абакумов махнул на это дело рукой, посчитав, что никаких перспектив оно не имеет, и передал его Рюмину.

Уже немолодой Этингер постоянных допросов не выдержал и умер. Это был грандиозный провал Рюмина, мало того, что у него умер важный заключённый, так ещё и нужных показаний добиться не удалось. Спасая свою карьеру, Рюмин решил свалить вину на шефа. Следователь сумел выйти на Маленкова и через его помощника передать информацию о вредительстве Абакумова. Со слов Рюмина выходило, что глава МГБ сознательно потворствовал врачам-убийцам, до смерти залечившим Жданова и Щербакова, а кроме того, лично запрещал ему разрабатывать террористическую линию.

Маленков передал эту информацию Сталину, и Рюмина вызвали на кремлёвскую встречу в узком составе. Вскоре старший следователь Рюмин стал заместителем министра госбезопасности. Абакумов был арестован, а его бывшему подчинённому доверили расследовать "дело врачей-убийц" и помогавших им сотрудников МГБ.

Главный неудачник

Насколько быстрым был взлёт Рюмина, настолько же стремительным оказалось его падение. Несмотря на то что в Кремле дали разрешение на арест почти всех руководителей Лечсанупра, включая и лечащих врачей самого Сталина, Рюмину никак не удавалось сдвинуть дело с мёртвой точки.

Ему с самого начала дали понять, что процесс будет открытым и показательным, так что совсем уж откровенная халтура никого бы не устроила. Требовались признательные показания арестованных. Но они оказались крепкими орешками. Несмотря на постоянные допросы и даже применение так называемых физических мер воздействия к некоторым из арестованных, они никак не желали давать нужные Рюмину показания. Террористическая группа убийц в белых халатах, связанная через благотворительную еврейскую организацию "Джоинт" с американской разведкой, никак не выстраивалась. Абакумов, прекрасно понимавший, что молчание продлевает ему жизнь, был нем как рыба.

В ноябре 1952 года генсек окончательно потерял терпение, и Рюмин с позором был изгнан из МГБ. Бывшего заместителя министра госбезопасности назначили обычным контролёром в Министерство госконтроля, а после смерти Сталина расстреляли.

Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Дело передали Сергею Гоглидзе, который вскоре доложил, что ему удалось раскрыть ядро заговорщиков. Однако никакого суда так и не случилось. 5 марта 1953 года Сталин умер, оставив в недоумении и западных советологов, и советских граждан. Ни те ни другие так и не поняли, что же это было. До сих пор истинная подоплёка "дела врачей", закрытого сразу после смерти генсека, так и не выяснена. В настоящее время существует несколько версий, пытающихся её объяснить.

Сталин приглашает поговорить

Значительная часть американских экспертов и аналитиков сразу восприняла январское заявление ТАСС в качестве ультимативного предложения переговоров на уровне первых лиц государств.

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К началу 50-х годов отношения между бывшими участниками антигитлеровской коалиции ухудшились до крайней степени. Конгресс США одобрил выделение колоссальной суммы на "противодействие коммунизму" в Европе и стимулирование перебежчиков из соцлагеря. В Кремле отреагировали на это в высшей степени негативно. Согласно этой версии, Сталин выбрал максимально болезненную для западных стран точку внутри СССР, на которую решил надавить и тем самым пригласить лидеров НАТО к диалогу, чтобы лично решить все наболевшие вопросы и противоречия.

Стоит отметить, что лидеры Британии и США восприняли заявление ТАСС как рассчитанное в первую очередь на западную аудиторию ультимативное приглашение к переговорам. Черчилль даже консультировался с Эйзенхауэром на предмет его согласия на личную встречу с советским лидером. Американский лидер также публично выразил готовность лично встретиться со Сталиным.

Товарищ Берия вышел из доверия

Другая часть экспертов предполагала, что "дело врачей" лишь ширма и предлог для нового витка политических чисток по образцу 30-х годов. Причём в данном случае их первостепенной целью был Лаврентий Берия.

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В пользу этой версии действительно есть вполне весомые аргументы. На съезде партии осенью 1952 года Сталин лично объявил о масштабной реформе политбюро и совершил настоящую кадровую революцию, введя в его состав доселе невиданное количество новых лиц.

Вдобавок в начале 50-х позиции Берии действительно были весьма шаткими. Помимо дела врачей в активной разработке находилось ещё два дела: "чекистов-сионистов" и "Мингрельское дело". И то и другое прямо и косвенно било конкретно по позициям Берии. Первое дело, скорее всего, косвенно. Госбезопасность хотя и была многолетней вотчиной Берии, но всё же в последние годы он напрямую уже ею не руководил. Второе дело било по нему напрямую, его фигурантами были непосредственные фавориты и выдвиженцы Берии в Грузинской ССР, которые обвинялись в буржуазном национализме.

Интересной деталью является тот факт, что, когда Рюмин докладывал Сталину о коварстве Абакумова и МГБ, на эту закрытую встречу были приглашены все ближайшие соратники Сталина, за исключением Берии.

Также характерно то, что именно Берия первым делом прекратил следствие по "врачам-убийцам" сразу же после смерти Сталина и арестовал "выскочку" Рюмина.

Сталин готовил депортацию

Согласно этой версии, "дело врачей" было лишь предлогом для депортации советских евреев. Сторонники этой версии указывают на тот факт, что за несколько послевоенных лет в СССР и странах соцлагеря прошло несколько громких политических процессов, в которых фигурировали в основном евреи. Речь идёт о деле Еврейского антифашистского комитета в СССР и процессе Сланского в Чехословакии. По делу врачей были арестованы и русские (примерно треть от общего числа), однако большинство из подозреваемых были евреями. Согласно этой версии, закономерным итогом всех данных процессов должна была стать депортация евреев как "ненадёжного элемента" по образцу депортации времён ВОВ.

Экспозиция про "дело врачей" в Музее истории польских евреев. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Правда, не существует ни одного убедительного доказательства, что подобная депортация действительно планировалась. Ни одного документа не сохранилось. Судить можно только по косвенным признакам. В Чехословакии никаких депортаций и преследований после дела Сланского не произошло. К тому же в СССР такая депортация была бы трудной с технической точки зрения. Все депортированные в годы ВОВ народы проживали крайне компактно в одной местности, тогда как евреи были рассеяны по всей стране.

Однозначно подтвердить или опровергнуть эту версию невозможно, поскольку никаких документальных свидетельств не существует, а читать мысли давно умерших людей пока никто не научился.

Случайность

Согласно этой версии, никакой подоплёки в этом деле не было с самого начала. И оно объясняется не сталинскими ультимативными сигналами западным лидерам, не стремлением избавиться от Берии и другими факторами. Просто следователь Рюмин попал в яблочко — и предложенная им картина в целом совпала с теми идеями, которые разделял Сталин. Поэтому он дал делу зелёный свет.

А по ходу дела стали возникать уже новые смыслы. Можно было воспользоваться делом и для решения дипломатических задач, и внутриполитических. Начавшись как случайность, "дело врачей" быстро стало событием международного масштаба, приковав к себе внимание лидеров всех ведущих держав мира.

Но было ли оно изначально задумано для каких-то политических целей и какими последствиями могло обернуться, современным исследователям остаётся только гадать.

Авторы Евгений Антонюк