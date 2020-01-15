Госдума завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Госдума завтра, 16 января, рассмотрит назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост нового премьер-министра России. В случае утверждения ему предстоит сформировать новое правительство.

К слову, сейчас председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит внеочередное заседание Совета ГД с участием Мишустина .

Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Путин уже предложил Медведеву новую должность.