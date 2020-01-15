Life Shot: кандидат в премьеры Мишустин покинул здание Госдумы — видео

Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин, вероятно, покинул здание Государственной думы. Телеграм-канал Life Shot публикует видео с отъезжающим от нижней палаты "мерседесом", в котором, предположительно, находится глава ФНС.

— Внеочередное заседание Совета Госдумы с участием Мишустина завершилось. На этом видео, предположительно, кандидат на пост премьера покидает стены здания на Охотном ряду , — говорится в сообщении.

Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Путин уже предложил Медведеву новую должность, а также выдвинул кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы кабмина. Ожидается, что Госдума рассмотрит его кандидатуру уже завтра.