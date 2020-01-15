Володин больше часа общался с кандидатом в премьеры Мишустиным
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Он подчеркнул, что глава ФНС хорошо зарекомендовал себя и знает ситуацию в регионах.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что больше часа общался с новым кандидатом в премьер-министры РФ Михаилом Мишустиным, сообщает РИА "Новости".
Володин добавил, что глава Федеральной налоговой службы подробно ответил на все вопросы Совета Думы, однако состав будущего кабмина не обсуждался.
— Мишустин себя зарекомендовал, создал с нуля высокотехнологичную службу, он открыт, знает ситуацию в регионах, — подчеркнул Володин.
Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ о роспуске. Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост нового премьера РФ.