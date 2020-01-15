Володин больше часа общался с кандидатом в премьеры Мишустиным

Он подчеркнул, что глава ФНС хорошо зарекомендовал себя и знает ситуацию в регионах.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что больше часа общался с новым кандидатом в премьер-министры РФ Михаилом Мишустиным, сообщает РИА "Новости".

Володин добавил, что глава Федеральной налоговой службы подробно ответил на все вопросы Совета Думы, однако состав будущего кабмина не обсуждался.

— Мишустин себя зарекомендовал, создал с нуля высокотехнологичную службу, он открыт, знает ситуацию в регионах, — подчеркнул Володин.