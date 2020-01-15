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Регион
Опубликовано 15 января 2020, 21:10

Володин больше часа общался с кандидатом в премьеры Мишустиным

Фото © Пресс-служба Госдумы

Фото © Пресс-служба Госдумы

Он подчеркнул, что глава ФНС хорошо зарекомендовал себя и знает ситуацию в регионах.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что больше часа общался с новым кандидатом в премьер-министры РФ Михаилом Мишустиным, сообщает РИА "Новости".

Володин добавил, что глава Федеральной налоговой службы подробно ответил на все вопросы Совета Думы, однако состав будущего кабмина не обсуждался.

Мишустин себя зарекомендовал, создал с нуля высокотехнологичную службу, он открыт, знает ситуацию в регионах, подчеркнул Володин.

Напомним, 15 января по итогам Послания президента Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ о роспуске. Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост нового премьера РФ.

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Дарья Хомякова
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