Кашлять и чихать нужно в носовые платки, желательно одноразовые. Если же их под рукой нет, то сойдёт и сгиб локтя.

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации, как не заболеть гриппом и ОРВИ в сезон простуд, они размещены на сайте ведомства.

Специалисты советуют избегать массового скопления людей, а в случае если в такие места всё же приходится ходить, соблюдать дистанцию не меньше метра и носить защитную медицинскую маску, которую нужно не забывать вовремя менять.

Также Роспотребнадзор напомнил об основных правилах "респираторного этикета", а именно: здоровым не касаться руками носа, рта и глаз, а больным не посещать общественные места без медицинских масок, кашлять и чихать в носовые платки, желательно одноразовые, или при их отсутствии — в сгиб локтя.

После посещения общественных мест необходимо соблюдать гигиену и тщательно мыть руки с мылом. Если такой возможности не было и в случае непосредственного контакта с заражёнными следует воспользоваться антисептиком на спиртовой основе.

Также Роспотребнадзор порекомендовал чаще проветривать помещения и осуществлять влажную уборку в доме и по возможности больше гулять, поскольку свежий воздух помогает повысить устойчивость организма к заболеваниям.